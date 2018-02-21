Американцы принялись массово уничтожать винтовки и автоматы

Владельцы огнестрельного оружия запустили новый флешмоб по уничтожению собственных винтовок и автоматов. Об этом сообщает The Daily Dot.

Поводом для этого послужила стрельба во флоридской школе, где бывший ученик расстрелял несколько десятков человек.

Флешмоб запустил мужчина по имени Скотт Паппалардо. В опубликованном на Facebook шестиминутном ролике он распилил «болгаркой» полуавтоматическую винтовку AR-15: такое же оружие было у Николаса Круза, подозреваемого в убийстве 17 школьников.

Паппалардо отметил, что купил винтовку 30 лет назал ради забавы, при этом он не ездил охотиться и никого не убивал. «Я собираюсь убедиться, что это оружие никогда не сможет отнять жизнь. Ствол этой пушки никогда не будет направлен на кого-то. Разве право владеть этим оружием важнее, чем чья-то жизнь?» — поинтересовался он, прежде чем уничтожить винтовку.

За несколько дней ролик с хэштегом #OneLess (на одну меньше) посмотрели более 20 миллионов раз. Другие владельцы оружия поддержали флешмоб Паппалардо и выложили похожие ролики с уничтожением оружия.

14 февраля подросток открыл огонь в американской школе Марджори Стоунман Дуглас. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Подозреваемого, бывшего ученика Николаса Круза, задержали в тот же день.

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