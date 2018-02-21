Носатые женщины принялись публиковать части своих тел

Журналистка Радхика Сангхани запустила в соцсетях новый флешмоб #SideProfileSelfie, при помощи которого она решила популяризовать большие носы в индустрии моды и развлечений. Об этом пишет Mashable.

Сангхани рассказала, что ненавидела свой нос в течение многих лет, однако в последнее время она начала менять «восприятие красоты», благодаря чему полюбила эту часть тела.

«Ломаю табу на большие носы с моей новой кампанией #SideProfileSelfie! Давайте прекратим ненавидеть наши носы за большие размеры и научимся любить их», — написала журналистка в Twitter.

Многие девушки поддержали флешмоб и выложили собственные фотографии, где они похвастались большими носами. Некоторые из них поблагодарили журналистку за ее старания.

Ранее американские пользователи поддержали другой флешмоб, связанный с уничтожением оружия. Поводом для этого послужила стрельба во флоридской школе, где бывший ученик расстрелял несколько десятков человек.

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