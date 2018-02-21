SpaceX вместо России и Украины запустит испанский спутник

Компания SpaceX вместо России и Украины 21 февраля запустит с площадки на базе ВВС США Ванденберг (Калифорния) испанский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли PAZ. Об этом пишет NASASpaceFlight.

Спутник испанского оператора Hisdesat планировали запустить на украино-российской ракете «Днепр» в 2014 году. После присоединения Крыма к России и событий на востоке Украины соглашение разорвали, заказ на пуск PAZ в 2017-м ушел к SpaceX.

Спутники будут запущены на Falcon 9 с первой ступенью версии ​​Block 3, в августе 2017 года использовавшейся для запуска тайваньского спутника Formosat-5. Это последняя ступень ​​Block 3, оставшаяся в распоряжении SpaceX.

Компания в интересах безопасности не планирует сохранять ступень прошлого поколения, в настоящее время SpaceX завершает использование версии ​​Block 4 и планирует закончить модернизацию Falcon 9 на версии Block 5. С другой стороны, планируется сохранение одной или двух половин модернизированного (в сторону небольшого увеличения размеров) головного обтекателя Fairing 2.0.

На орбите PAZ будет работать вместе с двумя аналогичными немецкими радиолокационными спутниками TerraSAR-X и TanDEM-X, запущенными в 2007 и 2010 годах «Днепром», что повысит скорость сбора данных.

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В качестве попутной нагрузки вместе с PAZ ракета Falcon 9 выведет демонстрационные малые спутники MicroSat-2a и 2b, которые станут первыми в международной системе высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink, поддерживаемой SpaceX.

Носители легкого класса «Днепр» — мирная модификация межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (РС-20Б), разработанных днепровским КБ «Южное» и в 1979-1984 годах серийно производимых «Южмашем». На пусках носителей присутствовали украинские специалисты из «Южмаша» и «Хартрона». В 2016 году расчет полетного задания для системы управления «Днепра» планировалось передать в «НПО машиностроения», а обслуживание и подготовку доверить «Ракетному центру Макеева», конверсионный носитель не стартовал с марта 2015 года.

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