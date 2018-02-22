Доказан омолаживающий эффект детской крови

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили механизм, благодаря которому кровь, перелитая от молодых мышей старым, останавливает старение и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний. Специалисты полагают, что то же самое должно происходить и у людей. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели эксперимент по парабиозу, в ходе которого были объединены кровеносные системы грызунов различного возраста — 18 месяцев, трех и шести лет. После этого было определено количество фермента Тет2 в мозге животных, играющего роль в эпигенетической регуляции генов. С возрастом в ДНК, кодирующей фермент, появляется все больше мутаций, что способствует развитию различных заболеваний, включая рак, а также инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Оказалось, что кровь молодых мышей увеличивает количество Тет2 в гиппокампе старых животных. Блокирование активности этого соединения способствует уменьшению количества образующихся нейронов.

По словам исследователей, у старых животных, которые прошли процедуру парабиоза, улучшились некоторые показатели когнитивной деятельности.

В январе 2018 года ученые Стэнфордского университета выяснили, что переливание старой крови вызывает повреждение нервной системы из-за действия белка VCAM1. Он подавляет образование новых нервных клеток в гиппокампе, а также способствует воспалительным реакциям с участием микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



