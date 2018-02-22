«Аэрофлот» получил премию в числе глобальных авиакомпаний с лучшими винами

Компания «Аэрофлот» получила престижную международную премию Cellars in the Sky, которой отмечаются авиаперевозчики мира, предлагающие лучшие вина в высоких классах обслуживания. Российская авиакомпания удостоена бронзовой медали в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе», говорится в сообщении перевозчика.

Такую оценку экспертов получил изысканный портвейн Taylors 10 Year Old Tawny Port. Это напиток десятилетней выдержки, ставший своеобразной визитной карточкой Португалии.

Примечательно, что бронзовую медаль за это вино разделила с «Аэрофлотом» Singapore Airlines — авиакомпания с высшим рейтингом «пять звезд» Skytrax, которая в этом году собрала наибольшее количество медалей в разных номинациях премии.

Награда Cellars in the Sky Awards учреждена более 30 лет назад всемирно известным британским журналом о путешествиях BusinessTraveller.

Церемония ее вручения авиакомпаниям с лучшими «винными погребами в небе» состоялась в Лондоне. Как подчеркивают учредители премии, примерно 50 процентов пассажиров бизнес-класса при выборе перевозчика принимают во внимание информацию о качестве питания на борту. При этом важным компонентом являются предлагаемые вина.

«Аэрофлот» является одним из лидеров глобальной отрасли по уровню сервиса и рассматривает его дальнейшее повышение в качестве приоритетного направления своей деятельности. Авиакомпания неоднократно отмечалась наградами за высокое качество вин, предлагаемых пассажирам, в 2017 году улучшила качество питания и расширила ассортимент напитков на борту, а также в бизнес-залах терминала D аэропорта Шереметьево.

