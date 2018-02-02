«Аэрофлот» научил приложения распознавать банковские карты и документы

«Аэрофлот» внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства.

«Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень. Пользователи при покупке билетов в мобильном приложении могут ввести полную информацию о карте, наведя на нее на несколько секунд камеру смартфона», — поясняют в «Аэрофлоте».

Важной особенностью технологии Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines, для клиентов в России является поддержка распознавания карт системы «Мир».

В мобильных приложениях также реализована функция сканирования и распознавания документов. Программа распознает документы, удостоверяющие личность, и автоматически заполняет поля данных о пассажире. Полный цикл распознавания составляет в среднем одну-две секунды.

В авиакомпании подчеркивают, что развитие мобильных приложений является одним из приоритетных направлений стратегии. «Аэрофлот» использует самые последние разработки для развития собственных мобильных приложений, которые обеспечивают новый качественный уровень обслуживания пассажиров и предлагают широкий спектр удобств — от регистрации на рейс и пользования личным кабинетом до выбора нужного тарифа и быстрого приобретения билета.

В 2017 году достижения «Аэрофлота» в этой области цифровых технологий были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации «Мобильное приложение года».

