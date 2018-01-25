«Аэрофлот» оформил первый билет по «тарифу болельщика» за пять рублей

«Аэрофлот» оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в авиакомпании.

Первым пассажиром, купившим билет на рейс «Аэрофлота» за пять рублей, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов, по 5 рублей за каждый полетный сегмент.

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд «Росконгресс» — давний партнер «Аэрофлота» по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2 тысяч заявок от болельщиков российской сборной.

Специальный «тариф болельщика» Аэрофлот ввел 1 января с целью обеспечения доступности игр чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Специальный тариф экономического класса составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов «Аэрофлота» внутри России в города проведения игр сборной РФ и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры — рейсы в город матча, после игры — рейсы из города матча).