«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Бургас

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Ленту.ру».

Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Бургас — Москва планируется с 2 июля 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно из Шереметьево.

«Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника. В понедельник будет открыта после окончательного согласования графика прилета/вылета рейсов с аэропортом Бургаса», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» с 29 октября 2017 года перешел на зимнее расписание полетов. Авиакомпания выполняет собственные рейсы по 137 направлениям в 51 страну мира.