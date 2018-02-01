«Аэрофлот» станет самым крупным заказчиком самолетов МС-21

«Аэрофлот» 1 февраля подпишет с госкорпорацией «Ростех» контракт на поставку 50 самолетов МС-21, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Таким образом, перевозчик станет крупнейшим эксплуатантом новейшего российского магистрального самолета.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал историческим рубежом для всей страны подписание твердого контракта на приобретение лайнеров. «Россия создала первый магистральный самолет нового поколения. Это свидетельство возвращения России статуса великой авиационной державы. Знаково, что подписание твердого контракта между "Аэрофлотом" и "Ростехом" по времени совпало с другим, не менее значимым для нашей страны: "Аэрофлот" официально вернулся в глобальную авиационную элиту — вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что с учетом геополитической обстановки важно иметь конкурентоспособную отечественную технику.

Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура «Ростеха») предоставит авиакомпании в операционный лизинг 50 машин МС-21-300. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более пяти миллиардов долларов.

В компоновке для «Аэрофлота» лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 — экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания сможет получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, в настоящее время проходящими сертификационные испытания.

Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026 году.

Срок аренды каждого воздушного судна составит 12 лет, с возможностью пролонгации на 2 года не более 3 раз.

В авиакомпании отмечают, что машину планируется эксплуатировать как на внутренних, так и международных воздушных линиях.

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«Сделка подтверждает, что российский гражданский авиапром возвращает утраченные в прошлом позиции и встает в один ряд с ведущими мировыми производителями. МС-21 – это по-настоящему прорывной результат для авиационной отрасли», — отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он обратил внимание, что в самолете применяются передовые материалы и системы последнего поколения, созданные ведущими отечественными компаниями. В частности, титановые и композитные детали, бортовая электроника, компоненты шасси, другие системы и двигатель ПД-14.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го, серийное производство запланировано на 2018-й.