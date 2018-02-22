Сентиментальное письмо ребенка к учительнице растрогало соцсети

Пользователей сети поразило письмо, которое ученик шотландской школы отправил преподавательнице по случаю смерти ее собаки. Об этом пишет Mashable.

Послание ребенка опубликовала дочь учительницы из школы в Глазго. «Мама была так расстроена из-за усыпления собаки и необходимости вернуться после этого в школу, и затем она получила это от маленького мальчика из ее класса», — рассказала девушка в описании к фотографиям письма.

В послании ребенок по имени Каллум рассказал, что очень сожалеет о смерти собаки. В стихотворении собственного сочинения он перечислил все качества питомца, назвав его нахальным, энергичным, счастливым и просто невероятным псом. В конце письма мальчик заверил учительницу, что ее собака находится в «лучшем мире». «Простите, если это вам не понравится или растрогает вас», — заранее извинился Каллум.

Пост ретвитнули более 20 тысяч раз. Пользователи сети назвали мальчика «прекрасным и вдумчивым», а также поблагодарили его родителей за отличное воспитание ребенка.

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