Девушкам посыпали головы пылью и устроили из этого шоу

Макияж, при котором лоб покрыт блестками, — новый тренд Лондонской Недели моды, сообщает The Sun.

Известная визажистка Вэл Гарланд, используя розовый глиттер с блестками, создала иллюзию того, что лбы моделей на показе Preen’s сезона осень-зима 2018-2019 посыпаны сверкающей пылью. Модное шоу прошло в рамках Недели моды в Лондоне.

Гарланд дала рекомендации тем, кто хочет повторить ее макияж в домашних условиях: перед тем, как украсить свой лоб блестками, следует наносить на кожу тонкий слой тонального крема.

Материалы по теме Хуже не будет Больше целлюлита, волос и блесток: чем обзавелись женщины в 2017 году

В феврале Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, во время совместного с мужем визита в Сандерленд появилась с рисунком хной мехенди на руке. Мехенди герцогине Кембриджской нанесла 18-летняя художница Шаджида Бегум (Shajida Begum) во время встречи Кейт с посетительницами нового культурного центра в Сандерленде. Рисунок на тыльной стороне кисти руки представлял собой абстрактный цветочный орнамент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!