Названы российские короли госзаказа

Список бизнесменов, входящих в топ-10 крупнейших подрядчиков государственного заказа, сменился в текущем году наполовину. Об этом сообщает Forbes в своем рейтинге «Короли госзаказа». В частности, сменился лидер: компания «Петон», получившая в 2016 году два крупных заказа от «Газпрома», вылетела из десятки.

Новым лидером стала группа компаний «1520», принадлежащая Алексею Крапивину, сыну бывшего советника главы РЖД, и его партнерам. Сумма государственных подрядов, в основном от РЖД, составила у них 218 миллиардов рублей. В тройку также вошли ТМК Дмитрия Пумпянского и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Они заработали 173 миллиарда рублей и 88 миллиардов рублей соответственно.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

Десять крупнейших подрядчиков получили от государственных структур в общей сложности более 800 миллиардов рублей. Заказчиками выступали крупнейшие госкомпании, включая «Газпром», РЖД и «Роснефть».

Из топ-10 выбыли структуры Рубена Варданяна и Владимира Лисина, а также компания «Протек» Вадима Якунина.

Прозрачность государственных закупок в 2017 году уменьшилась. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, государственные заказчики могут ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене. Данные о подрядчиках и поставщиках могут не раскрываться. Решение было обосновано стремлением защитить российский бизнес от иностранных санкций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!