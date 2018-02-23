Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит

Голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит. Об этом пишет New York Post.

22-летний курьер Майкл Ландрио заявил, что ехал со своей девушкой и еще одной парой на машине, когда их догнал синий Mercedes. За рулем сидел «вопящий, чрезвычайно разъяренный старик». «Мы постарались убраться от него подальше. Он последовал за нами, ехал, как сумасшедший», — рассказал Ландрио.

По словам мужчины, в итоге их догнали и заблокировали дорогу. «Старик», которым оказалась 74-летняя голливудская звезда, выскочил из машины и якобы начал без явных причин ругаться: «Ты знаешь, кто я, ***** [черт возьми], такой? Я разрушу ваши жизни!».

Чейз попытался вытащить Ландрио из машины и ударить его, но промахнулся. 22-летний мужчина пнул актера, и тот отлетел на свою машину, после чего упал на землю. «Я закрыл дверь и заблокировал ее, но он все равно не оставлял попыток достать меня, пока медработник и случайный прохожий, оказавшийся полицейским не при исполнении, увели его», — поведал Ландрио.

Курьер признался, что понятия не имел, кем является его обидчик. «Я погуглил информацию о нем, и все равно не был уверен, что это он. Он совсем не похож на себя в фильмах», — добавил Ландрио.

Отмечается, что полиция предъявила обвинения в применении силы не Чейзу, а курьеру. Судебное разбирательство запланировано на начало марта.

Чеви Чейз известен по таким фильмам, как «Флетч», «Флетч жив», «Рождественские каникулы», «Последний киногерой», «Машина времени в джакузи» и «Каникулы», а также по сериалу «Сообщество» (другое название «Однокурсники»).

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