Испанская полиция задержала русского рэпера ST на матче «Спартака»

Российский рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, был задержан полицией в испанском городе Бильбао перед матчем «Спартак» — «Атлетик». Об этом представитель хип-хоп-исполнителя Нина Пономарева заявила радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 23 февраля.

«Сейчас сами выясняем ситуацию. Нам главное самим удостовериться, что все хорошо. Ближе к вечеру подробнее расскажем», — заявила она.

Super / Telegram

Видеозапись задержания опубликовал Telegram-канал Super. На записи видно, как рэпер пытается объяснить полицейским, что у него при себе нет оружия. На видеохостинге YouTube также появилось видео того, как сотрудники правоохранительных органов отпускают ST, а тот демонстрирует журналистам голый торс.

Ранее в пятницу сообщалось, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из Бильбао и московским «Спартаком» произошла драка с участием фанатов обеих команд. Испанские СМИ назвали зачинщиками болельщиков московского клуба.

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