Тысячи пользователей решили одновременно спародировать голливудскую звезду

В Facebook набирает популярность мероприятие, посетители которого собираются одновременно прокричать легендарное междометие «Вау», которое произносит актер Оуэн Уилсон практически в каждом фильме. Об этом сообщает Mashable.

Owenergy Studios / YouTube

Согласно описанию в соцсети, встреча фанатов голливудской звезды должна пройти 26 февраля на Площади Федерации в австралийском Мельбурне. К вечеру 23 февраля более 3,9 тысячи человек заявили о готовности посетить мероприятие, еще 15 тысяч пользователей поставили отметку «Интересуюсь».

«Давайте добавим немного позитива в наш мир! Давайте поразимся красоте и чудесности этой невероятной планеты, на которой мы живем, и давайте крикнем "Вау", как Оуэн Уилсон», — говорится в описании к встрече.

49-летний Оуэн Уилсон — номинант на премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Американский актер наиболее известен ролями в таких фильмах, как «Марли и я», «Чудо», «Полночь в Париже», «Шанхайский полдень» и «Ночь в музее».

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