Умерла Эмма Чамберс

Британская актриса Эмма Чамберс умерла в возрасте 53 лет. Об этом газете The Guardian сообщил ее агент Джон Грант.

По его словам, она скончалась от «естественных причин».

Ее самой известной работой была роль в фильме «Ноттинг Хилл» (Notting Hill) 1999 года. Также она снималась в сериалах «Викарий из Дибли» (1994-2007) и «Каким вы хотите меня?» (1998-1999)

10 февраля сообщалось о смерти американского актера Рега Э. Кэти, который снялся в сериале «Карточный домик». Последние несколько лет он боролся с раком.

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