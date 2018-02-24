ЦИК объяснил данные тульского избиркома о явке на предстоящих выборах

Избирательная комиссия Тульской области по ошибке опубликовала данные о явке, полученные при тренировке по подготовке к выборам президента России. Об этом «Интерфаксу» сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«На одном из этапов тренировки отрабатывалось получение и передача данных по явке в ходе голосования. В одной из ТИК Тульской области системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы. И результаты были размещены на сайте избиркома, — сказал он. — В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого».

По словам Булаева, комиссия отрабатывала получение и передачу данных о явке, в одной из территориальных комиссии ошибочно установили не тренировочный, а штатный режим работы. В итоге данные появились на сайте избиркома. Об ошибке при тренировке также сообщил глава тульского избиркома Сергей Костенко.

«В рамках подготовки к выборам президента Российской Федерации Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС "Выборы". Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», — приводит его слова портал «Тульские новости».

«Московский комсомолец в Туле» утром 24 февраля сообщил, что избирком Тульской области выложил на своем сайте информацию о 40-процентной явке на предстоящих 18 марта выборах президента РФ. На некоторых избирательных участках, согласно опубликованным данным, явка достигала 77 процентов. Позднее данные с ресурса удалили.

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