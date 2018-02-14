ЦИК предложил Первому каналу отложить показ фильма о Путине

Центризбирком рекомендует Первому каналу отложить показ многосерийного документального фильма о российском президенте «Путин», который снял американский режиссер Оливер Стоун, до конца избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в среду, 14 февраля, передает ТАСС.

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«Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании», — сказала она на заседании комиссии.

В то же время Памфилова подчеркнула, что в киноленте нет агитационной составляющей. «Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», — цитирует ее слова РИА Новости.

Картина основана на беседах с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. По словам Оливера Стоуна, в его распоряжении оказалось 20 часов записей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм.

Мировая премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ также выкупили телеканалы Великобритании, Германии, Франции, Италии.