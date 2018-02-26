Названа сумма экспортных заказов на российское оружие

Портфель экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

«Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне 50 миллиардов долларов, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной», — заявил Рогозин.

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При этом вице-премьер отметил, что в оборонной промышленности России активно идет импортозамещение. «Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200», — заметил Рогозин.

В декабре 2016 года Конгресс США запретил военное сотрудничество с Россией. Соответствующий документ поддержали 375 конгрессменов, против высказались 34.

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