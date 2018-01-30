Рогозин пожалел европейцев

Санкции США в отношении российских оборонных предприятий нанесли ущерб европейским компаниям в сотни миллиардов долларов, считает вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, Вашингтон использует ограничения в отношении Москвы, чтобы продвигать собственные продукты, «лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России». «Ущерб для [европейских] компаний исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению», — сказал Рогозин.

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При этом, полагает он, санкции могут быть выгодны Москве: срывы контрактов на поставку в Россию комплектующих для военной техники из стран Европы способствуют развитию собственных технологий.

«Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы для нашей страны это выгодно», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Представитель Госдепартамента США 30 января сказал ТАСС, что введение новых односторонних санкций для российского ОПК может и не потребоваться, действующие меры уже «сдерживают российские военные продажи».

Осенью 2017 года Вашингтон опубликовал список российский предприятий, сотрудничество с которыми, в том числе военно-техническое, грозит санкциями для американских компаний. В него, в частности, попали госкорпорация «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Калашников», «Вертолеты России».

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