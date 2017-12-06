Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции

Главный конструктор, заместитель генерального директора по научной работе ВНИИ «Сигнал» Сергей Филиппов в интервью «Военно-промышленному курьеру» рассказал о решении проблемы импортозамещения российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

«Принят целый ряд мер. Есть определенный разворот в обретении импортонезависимости на Восток», — сообщил конструктор.

По словам Филиппова, лучше говорить не об импортозамещении, а об импортонезависимости. «Ведь в основе импортозамещения — стремление к независимости от наших западных так называемых партнеров, которые обложили нас санкциями и пытаются ставить политические условия. Поэтому смысл импортозамещения не в замене одной микросхемы на другую, а в том, чтобы добиться технологической независимости», — подчеркнул заместитель генерального директора.

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Сложившаяся ситуация подталкивает российские предприятия «к поиску нестандартных решений, созданию ноу-хау, новых технологических линий, активизирует инженерную мысль», отметил конструктор.

В ноябре член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что сотрудничество Китая и России в области ракетного двигателестроения будет взаимовыгодным, поскольку последнюю «интересует микрорадиоэлектроника космического назначения».