Объявлены сроки поставки на Украину летального оружия

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинской редакции «Радио Свобода» допустил, что американский президент Дональд Трамп подпишет законопроект о поставках летального оружия Киеву до конца 2017 года.

«Надеемся, что наши аргументы о том, что предоставление такого вооружения еще до президентских выборов в России, является очень важным и станет дополнительным рычагом влияния, будут услышаны», — заявил дипломат.

Чалый добавил, что Украина уже получает от США оперативно-тактическое оружие, причем не только гранатометы. «Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе», — добавил посол.

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Законопроект о поставках летального оружия Украине принят американскими палатой представителей и сенатом. Окончательно документ должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом. Предполагаемая сумма поставок оружия украинской стороне оценивается в 50 миллионов долларов.

Ранее глава американской AirTronic USA Ричард Вендивер в интервью украинской редакции «Голос Америки».заявил, что возглавляемая им компания с 2016 года поставляет на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7.