Вашингтон «категорически опроверг» решение поставлять летальное оружие Украине

Сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга опроверг в беседе с ТАСС появившуюся ранее информацию о том, что администрация президента США дала принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Эта статья не соответствует действительности», — ответил он на просьбу прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal.

WSJ в четверг опубликовала статью, в которой, ссылаясь на свои источники в Белом доме, написала, что Вашингтон принял решение поставлять Украине летальное оружие, включая Javelin. Источники добавили, что решение о поставках оружия поможет убедить украинское правительство принять меры по установлению мира в Донбассе. Также они указывают, что подобный ход может быть использован для того, чтобы сигнализировать Москве о готовности Запада увеличить военную поддержку Украине, если попытки по установлению мира в Донбассе закончатся неудачей.