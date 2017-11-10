Белый дом одобрил поставки летального оружия Украине

Администрация президента США дала принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Об этом изданию сообщили источники в Белом доме. Они уточнили, что дата поставок пока не определена.

При этом они добавили, что решение о поставках оружия поможет убедить украинское правительство, столкнувшееся с сопротивлением внутренней оппозиции, принять меры по установлению мира в Донбассе. Также они указывают, что подобный ход может быть использован для того, чтобы сигнализировать Москве о готовности Запада увеличить военную поддержку Украине, если попытки по установлению мира в Донбассе закончатся неудачей.

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5 августа стало известно о том, что Пентагон направил в Белый дом рекомендацию начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет. По информации NBC News, речь идет о партии переносных комплексов FGM-148 Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. По информации из открытых источников, стоимость одного выстрела составляет примерно 100 тысяч долларов.

Переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin принят на вооружение армии США в 1996 году. Предназначается для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, а также вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Применялся во время боевых действий в Ираке. Вашингтон поставляет данные ракетные комплексы на экспорт.