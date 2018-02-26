Британец захотел убивать блондинок после операции на мозге

Жителя Великобритании, которому после операции на мозге захотелось убивать блондинок, приговорили к тюремному заключению на срок не менее четырех лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сентябре 2017 года 47-летнего Майкла Уильямса из уэльского города Нит задержали с ножом и бейсбольной битой. Ранее за мужчиной числились и другие правонарушения, связанные с оружием. После этого с мужчиной встретился надзирающий офицер. Во время беседы Уильямс упомянул, что намерен сбить заинтересовавшую его женщину машиной. Кроме того, он признался, что хочет убивать блондинок.

Как сообщает Wales Online, когда о признаниях Уильямса узнали в полиции, его снова арестовали. На допросе он заявил, что хочет убить надзирающего офицера и его детей. Те же угрозы мужчина повторил в адрес сотрудников тюрьмы и психиатра, который его осматривал.

Желание убивать появилось у Уильямса около пяти лет назад после хирургической операции, во время которой ему удалили опухоль мозга. Его поведение изменилось, он стал носить оружие и нарушать закон. На суде психиатр не смог дать однозначного ответа, связаны ли перемены в поведении Уильямса с операцией на мозге.

Судья отметил, что Уильямс угрожал людям с явным удовольствием и демонстрировал намерение реализовать свои обещания. Он приговорил его к четырем годам тюрьмы, однако заключение может быть продлено еще на пять лет в целях общественной безопасности.

В 2017 году сообщалось, что американские врачи обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую кисту, которая сплющила правое полушарие головного мозга. Пациент обратился к врачам из-за частых головных болей и эпилептического припадка.

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