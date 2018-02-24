В Индии удалили самую большую в мире опухоль мозга

Группа хирургов из Мумбая (Индия) провела операцию по удалению опухоли мозга весом 1,8 килограмма. Об этом сообщает The Hindu.

Операция продлилась шесть часов. По словам врачей, новообразование может считаться самым большим из зарегистрированных в мире: по размеру оно было больше головы пациента.

Опухоль у 31-летнего Сантала Пала начала развиваться три года назад, но до этого времени никто не хотел рисковать, взявшись за такую сложную операцию. Из-за болезни мужчина потерял зрение, однако врачи считают, что в будущем он снова сможет видеть.

Иногда удаление больших опухолей приводит к смерти пациента. Так произошло с Эмануэлем Заясом (Emanuel Zayas) с Кубы. С рождения он страдал редким генетическим заболеванием — полиоссальной фиброзной дисплазией, из-за которой кости увеличиваются и распухают. Мальчику приходилось передвигаться на инвалидной коляске, так как из-за заболевания пострадала и его нога.

К моменту операции подростку было 14 лет. Четыре хирурга 10 часов работали над удалением пятикилограммовой опухоли. Операция прошла успешно, но через несколько дней Заяс скончался из-за отказа легких и почки.

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