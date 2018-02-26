Работавший со смертельными вирусами американец приболел и загадочно исчез

Полиция американского города Атланта разыскивает сотрудника Центра по контролю и профилактике заболеваний, который около двух недель назад пропал без вести. Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции, 35-летний Тимоти Джеррел Каннингем (Timothy Jerrell Cunningham) последний раз появлялся на публике 12 февраля. В тот день он звонил в местную больницу, поскольку почувствовал недомогание. Семья пропавшего обнаружила в его доме автомобиль, ключи, кредитные карты, кошелек и телефон и собаку, которые принадлежали мужчине.

Сестра пропавшего американца отметила, что чувствует себя героиней ужасного эпизода сериала «Черное зеркало».

Полиция предлагает вознаграждение размером в 10 тысяч долларов за любую информацию о Каннингеме.

По данным The New York Times, Каннингем был участником в группе реагирования во время вспышек смертельных вирусов Эбола и Зика. Пользователи имиджборда Reddit уже развернули спор, в котором предположили, что работа со смертельными вирусами и загадочное недомогание работника связаны. Официальных подтверждений этой информации нет.

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