Раскрыты цели переброски Су-57 в Сирию

Российские истребители пятого поколения Су-57 были переброшены в Сирию для апробации систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в военных структурах.

По информации СМИ, новейшие боевые машины не будут принимать участие в боевых вылетах. Издание пишет, что решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа самолета на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем планировалось перебросить эти истребители именно в канун Дня защитника отечества 23 февраля.

Еще одной целью является наглядно продемонстрировать возможности ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии.

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25 февраля израильская разведка обнаружила места базирования Су-57 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Газета Haatetz опубликовала спутниковые снимки, достоверно подтверждающие появление в арабской республике этих самолетов.

8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что военные начали опытно-боевую эксплуатацию Су-57. «Госиспытания первого этапа закончились», — цитировало его РИА Новости. Опытно-боевая эксплуатация означает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения, однако на этой стадии самолеты должны поступить в Липецкий авиацентр, где осуществляется переучивание летного состава.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он может сравниться с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.

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