Крым
 
Последние новости
США оценили силу российского «Терминатора»
Дикий медведь ворвался в город и покалечил около десяти человек
Украинский чиновник упал в обморок после угроз в адрес посла США
Девушка попыталась обмануть знаменитого таксиста и опозорилась на весь интернет
«Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда «Россия»
В США преступник отправился на смертную казнь и не умер
Украинцев начали массово депортировать из Израиля

В Севастополе задумали снять фильм о «русской весне»

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Крянга

Режиссер Алексей Крянга предложил снять в Севастополе документальный фильм о так называемой русской весне. Соответсвующее заявление он сделал на митинге в честь 23 февраля и Дня народной воли, передает «ФедералПресс» в понедельник, 26 февраля.

«Четыре года назад Севастополь сделал свой самый главный выбор. События тех дней должны быть оформлены в законченную форму для истории. Так возникла идея создать документальный фильм о "Русской весне" и сложить его из кусочков воспоминаний всех тех, кто приходил на площадь Нахимова, на референдум, жил в условиях блэкаута, терпел лишения», — сказал Крянга.

По задумке режиссера, материал для фильма о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией будет собираться рядом с избирательными участками города во время выборов президента. 18 марта около участков будут оборудованы съемочные пункты, где горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями. Из лучших кадров с живой речью севастопольцев съемочная группа смонтирует документальный фильм, пояснил Крянга. «У каждого "Русская весна" своя. У кого-то ребенок в то время родился, кто-то женился», — добавил он.

По данным агентства, участники митинга поддержали инициативу режиссера.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Севастополе снимут документальный фильм по воспоминаниям о Русской весне
Другие материалы рубрики
Крым16:3013 февраля

Полумесяц в Крыму

Легко ли России выстраивать отношения с мусульманскими общинами полуострова
17:5326 февраля

Парк имени Анны Ахматовой открыли после реконструкции в Севастополе

13:4416 февраля

Обозначены сроки запуска движения по Крымскому мосту

14:2016 февраля

В Крыму оценили требование Киева о ремонте брошенных на полуострове кораблей

Крым14:3720 ноября 2017

Приморское «Зарядье»

В Севастополе готовятся к возведению крупнейшего парка
15:2611 января

Украину уличили в подражании сирийским боевикам

16:1726 февраля

В Севастополе проиндексировали выплаты ветеранам

20:4115 февраля

В Балаклавскую бухту вложат 20 миллиардов рублей

Крым00:0811 августа 2017

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
16:1521 февраля

Власти Севастополя и общественники обсудили систему обращения с отходами

20:23 9 февраля

Посетившие Крым немецкие депутаты пообещали вернуться на полуостров

19:1022 декабря 2017

В Севастополе создали единый штаб в поддержку Путина

Россия
«Действовали дерзкие черные парни»
Нигерийские девушки едут в Россию учиться, а попадают в секс-рабство
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Павел ГрудининКрасный снаружи
Грудинин любит Сталина и ненавидит геев. Но это не делает его коммунистом
Гроб с покойником дважды выкопали после конфликта с ритуальщиками
Американский самолет-разведчик заметили у российских границ на Черном море
Львенка спасли от фотосессий в Москве
«Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда «Россия»
Все материалы
Мир
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
Пентагон назвал испытания российской ракеты нарушением договора РСМД
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лицаИдлибский гадюшник
Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
Настя Рыбка и девять секс-инструкторов захотели на свободу
Германский принц вышел из тюрьмы на выходные, упал с крыши отеля и умер
В США преступник отправился на смертную казнь и не умер
Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность
Все материалы
Бывший СССР
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
Польша насчитала у себя два миллиона украинцев
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
В Казахстане станет меньше русского языка
Эстонские военные помаршировали под песню об убийстве русских
На охваченной корью Украине запретили российские вакцины
В ЧВК Вагнера обнаружили десятки украинцев
Все материалы
Экономика
Кругом враги
Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
Apple призналась в использовании Google
Китай решил подружиться с США
Минтруд взялся за пособие по безработице
Большая стирка
Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
Кадыров показал Медведеву свои помидоры
Россия накормила хлебом полмира
Все материалы
Силовые структуры
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины нашлись в московском СИЗО
Мстительный россиянин убил таксиста, угнал машину и замерз в лесу
Сидельцы устроили разборки за пост «смотрящего» в СИЗО Ногинска
Разработчика криптовалюты PRIZM ограбили в Москве
Все материалы
Наука и техника
Опять банановый
Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
США оценили силу российского «Терминатора»
На скале написано
У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Немцы научили робота приносить пиво из холодильника
Названо вооружение насторожившего США российского сверхзвукового дрона
«Принимай нас, Су­о­ми-кра­са­ви­ца»
Жизнь красноармейцев, попавших в плен к финнам
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»
Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
Пита ТауфатофуаЗа шоколадными медалями
На Олимпиаду приехали не только чемпионы. На их месте мог быть кто угодно
Норвежцы разозлились и потребовали защитить лыжников-астматиков
Российские призерки Игр получили предложение руки и сердца в аэропорту
Майк Тайсон назвал главные качества россиян
Боксер побывал в нокдауне, победил и умер после боя
Все материалы
Культура
Геноцид и другие достижения
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля-2018
Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драма
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
Раскрыты подробности смерти индийской актрисы Шридеви
В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров
Режиссер Кевин Смит на грани смерти попал в больницу
Дженнифер Лоуренс поведала о проблеме русского акцента и оголения в новом фильме
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Сосулька в четыре этажа расколола москвичей и петербуржцев
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами
Первый канал оправдался за кадр из компьютерной игры в сюжете про Сирию
Интервью с новозеландским премьером признали «самым ужасным в истории»
Взрослых перепугала оторванная голова детской куклы
Все материалы
Ценности
Окунулись с головой
Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Путина изобразили на женских сумочках
Gucci взбесил индусов
Время топать
Почему женщины снова натянули ботфорты
Модный бренд вернул грид-герлз
Эмили Ратаковски явилась на собственную свадьбу в дешевом костюме цвета горчицы
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Дикий медведь ворвался в город и покалечил около десяти человек
Британец захотел убивать блондинок после операции на мозге
Работавший со смертельными вирусами американец приболел и загадочно исчез
Канадец обманом увел из приюта домашнюю свинку, съел ее и пожалел
Все материалы
Бычья ярость: самые экстремальные Lamborghini
Суперкары, с которыми справится только опытный тореадор
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Volvo откажется от разработки бензиновых моторов и дизелей
Китайскому владельцу Volvo достался крупнейший пакет акций Daimler
Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы