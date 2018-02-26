В Севастополе задумали снять фильм о «русской весне»

Режиссер Алексей Крянга предложил снять в Севастополе документальный фильм о так называемой русской весне. Соответсвующее заявление он сделал на митинге в честь 23 февраля и Дня народной воли, передает «ФедералПресс» в понедельник, 26 февраля.

«Четыре года назад Севастополь сделал свой самый главный выбор. События тех дней должны быть оформлены в законченную форму для истории. Так возникла идея создать документальный фильм о "Русской весне" и сложить его из кусочков воспоминаний всех тех, кто приходил на площадь Нахимова, на референдум, жил в условиях блэкаута, терпел лишения», — сказал Крянга.

По задумке режиссера, материал для фильма о воссоединении Севастополя и Крыма с Россией будет собираться рядом с избирательными участками города во время выборов президента. 18 марта около участков будут оборудованы съемочные пункты, где горожане получат возможность поделиться перед камерой своими воспоминаниями. Из лучших кадров с живой речью севастопольцев съемочная группа смонтирует документальный фильм, пояснил Крянга. «У каждого "Русская весна" своя. У кого-то ребенок в то время родился, кто-то женился», — добавил он.

По данным агентства, участники митинга поддержали инициативу режиссера.