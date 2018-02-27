В США признали чрезмерную зависимость от спецназа

Американская армия в настоящее время слишком сильно зависит от элитных подразделений. Об этой серьезной проблеме пишет The National Interest.

Огромный авторитет и любовь граждан страны и ее руководства к «морским котикам», «зеленым беретам» и рейнджерам подрывает значимость других подразделений. На это указал командующий морскими силами Центрального командования США генерал-лейтенант Уильям Бейдлер (William Beydler) на недавнем совещании в штате Флорида.

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Как отмечает издание, в последние годы на миссии, с которыми прекрасно справились бы хорошо обученные бойцы из обычных подразделений, отправляют спецназовцев просто потому, что считают их лучшими. В то же время особые задачи достаются менее подходящим для этого частям, поскольку спецназ «слишком занят охотой за террористами».

The National Interest отмечает, что ситуацию необходимо менять. В частности, выбор должен основываться на уровне подготовки к решению задачи, а не популярности. «США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей. В каждом случае следует применять нужное подразделение», — говорится в материале.

По данным Совместного командования специальных операций, приведенным TomDispatch, американцы постоянно присутствуют в более чем 80 странах мира. За 2016 год они провели операции в 138 государствах.

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