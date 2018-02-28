Больной ВИЧ отказался умирать человеком и превратился в женщину-дракона

Жительница американского Техаса Ева Тиамат Медуза (Eva Tiamat Medusa), прозванная «самым прокачанным транссексуалом в мире», рассказала о том, как диагноз ВИЧ подтолкнул ее к трансформации. Об этом сообщает The Daily Mail.

Женщина потратила более 60 тысяч долларов, чтобы максимально походить на дракона. Она раздвоила язык, вживила себе рога и покрыла тело татуировками в виде чешуи.

Медуза узнала о своем диагнозе в 1997 году, когда она еще была мужчиной по имени Ричард Эрмандес (Richard Hernandez) и работала в американском банке. Тогда транссексуал пообещала себе, что «не умрет человеком», и начала трансформацию. Сейчас ей 56 лет, она уже удалила себе ушные раковины и окрасила белки глаз в зеленый цвет.

«Для меня такая трансформация — величайшее путешествие в жизни», — рассказала Медуза. Вторыми родителями она называет гремучих змей.

Американка добавила, что планирует потратить на перевоплощение еще 40 тысяч долларов и надеется, что успеет сделать это до смерти.

Ранее в феврале СМИ обратили внимание на татуировщика Эли Инка из Брайтона, Англия, который забивал свое тело татуировками на протяжении 10 лет. Тату-зависимый мужчина полностью покрыл свое тело черными татуировками, включая глазные яблоки и полость рта.

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