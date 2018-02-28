«Упавший под поезд» курильщик сплясал для спасателей

@ShonNotSean / Twitter

Житель Нью-Йорка покурил под поездом метро и сплясал для приехавших вызволять его спасателей. Очевидец заснял инцидент на видео, которое выложил в своем Twitter-аккаунте.

В начале ролика неизвестный машет рукой из-под платформы и тушит сигарету об остановившийся на ней поезд. Затем он выбрасывает с путей весь мусор и вылезает на платформу. Прибывшие спасатели чуть не проходят мимо него, однако пассажиры объясняют, что он и есть упавший на пути человек. При виде спасателей мужчина исполняет короткий танец и уходит.

Комментаторам понравился позитивный настрой мужчины, а пользователь под ником Крис Цюрих (Chris Zurich) отметил, что неизвестный нередко выступает у него на подтанцовке, когда тот играет в переходе.

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