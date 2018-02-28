Умер режиссер Альберт Мкртчян

Режиссер и сценарист Альберт Мкртчян скончался в возрасте 81 года. Об этом пресс-служба министерства культуры Армении сообщила в Facebook в среду, 28 февраля.

Кинематографист скончался на следующий день после своего дня рождения. Причина смерти не раскрывается. В министерстве культуры отметили, что для организации похорон будет создана специальная комиссия.

Мкртчян родился в Гюмри (в то время носил название Ленинакан) в 1937 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа и снял такие фильмы, как «Крупный выигрыш», «Песнь прошедших дней» и «Танго нашего детства». В 2003-м кинематографист получил звание народного артиста Армении. Его последняя картина, «Рассвет на грустной улице», вышла в 2008 году.

Альберт — младший брат народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна, известного по фильмам «Мимино», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Не горюй!» и «Айболит-66».