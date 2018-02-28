Финансовый воротила заработал 13 миллиардов долларов на переезде компании

Бизнесмен Чжоу Хуньи стал одним из богатейших людей в Китае, заработав 13 миллиардов долларов на решении перевести основанную им компанию из США в КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

Он вывел компанию по компьютерной безопасности Qihoo 360 Technology Co. с Нью-Йоркской фондовой биржи еще летом 2016 года. Согласно годовой отчетности, за тот год компания заработала 1,6 миллиарда долларов. В ноябре 2017-го Чжоу Хуньи сообщил о намерении начать торги в Китае. В среду, 28 февраля, после выхода компании (уже 360 Security Technology Inc.) на торги в Шанхае, ее чистую стоимость оценили в 14,1 миллиарда долларов.

Компания Qihoo 360 была основана в 2006 году Чжоу Хуньи совместно с миллиардером Ци Сяндуном. До этого в начале 2000-х предприниматель возглавлял китайский офис Yahoo. После решения о выходе на торги в Китае Чжоу Хуньи занял 11 строчку в рейтинге Богатейших людей Китая по версии Bloomberg.

В январе 2018 года стало известно, что богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь, которая владеет контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, заработала более двух миллиардов долларов. В результате она вошла в пятерку самых богатых жителей КНР.

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