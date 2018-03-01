Московские полицейские отобрали у мигранта львенка

На северо-западе Москвы оперативники совместно с представителями департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли у приезжего мужчины львенка. Об этом в четверг, 1 марта, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в интернете размещены объявления о возможности сфотографироваться с экзотическими животными и их продаже.

МВД предоставило оперативное видео.

МВД России

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 33-летний мужчина, который за денежное вознаграждение предлагал провести фотосессию с двухмесячным львенком. Разрешительных документов на животное у него не было.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных»). Львенок передан в центр реабилитации диких животных.

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