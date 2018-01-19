Крокодил из Петербурга оказался хранителем бомб

В Петербурге полицейские нашли более 20 самодельных взрывных устройств и крокодила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, следственные действия проводились 18 января в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатки, возбужденного 18 октября 2017 года. «В ходе обыска обнаружено более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, минометная мина калибра 82 миллиметра, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки. В подвале дома был обнаружен крокодил», — сказал источник.

Ленинградский зоопарк отказался забрать рептилию. Как объяснил его представитель РИА Новости, у крокодила нет документов, а у зоопарка нет свободного места.

В настоящее время сотрудник ветеринарной службы города осматривает на месте рептилию, устанавливает состояние его здоровья, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Петербургская прокуратура также начала проверку, в ходе которой «будет дана правовая оценка действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством и по результатам проверки решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования».

Взрослый нильский крокодил вынырнул из подвальной жижи и «клацнул челюстями при виде человека», пишет «Фонтанка.ру». Издание публикует фотографию рептилии.

Нильский крокодил — самый большой из трех видов рептилий, обитающих в Африке, и второй по величине в мире. Его челюсти обладают внушительной силой, что позволяет им удерживать и убивать крупных животных. Известен как крокодил-людоед. Длина взрослой особи в среднем составляет от трех до четырех метров, вес — 300 килограммов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!