Вклинившемуся в кортеж водителю пригрозили оружием на Ярославском шоссе

Пассажир автомобиля с мигалками пригрозил оружием водителю, вклинившемуся в колонну на Ярославском шоссе в Москве. Запись видеорегистратора с моментом инцидента публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что после съезда с Олимпийского проспекта на Ярославское шоссе автомобиль с мигалками начал перестраиваться в крайнюю левую полосу, но вскоре следовавшая впереди машина уперлась в небольшой затор. Охранник кортежа подрезал машину автора ролика, а находившийся с ним пассажир через окно пригрозил оружием.

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