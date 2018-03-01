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Школьник изменил девушке с учительницей и отправил ее под суд

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В американском штате Пенсильвания подросток изменил своей девушке с учительницей и пожаловался на нее полицейским. Об этом сообщает местное издание Reading Eagle.

За секс с учеником Мелиссе Энн Бонкоски (Melissa Ann Bonkoski) грозит от 9 до 36 месяцев заключения. Она также будет обязана в течение 25 лет отмечаться в полицейском участке по месту жительства. На время следствия подсудимую выпустили под залог, от работы ее отстранили сразу после того, как на нее поступила жалоба летом прошлого года.

Школьник, имя которого не называется, рассказал полицейским, что его отношения с учительницей начались с общения Бонкоски с ним и его матерью об учебном процессе по телефону. В марте 2016-го женщина начала присылать ученику СМС с сексуальным подтекстом с одноразового телефона. Как передает издание, подсудимая не подозревала, что переписку с такого аппарата можно обнаружить.

Впоследствии Бонкоски предложила подвозить подростка до дома на своей машине и в один из дней поцеловала его. Сообщается, что в декабре 2016-го она склонила ученика к сексу у себя в доме. Адвокат пострадавшего сообщил, что его клиент не хотел вступать в интимные отношения с преподавателем, однако боялся, что она перестанет подвозить его.

Рассказать стражам порядка о случившемся школьник решил после того, как почувствовал вину перед своей девушкой, которая нашла у него в телефоне сообщения от учительницы, передавало издание New York Post.

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