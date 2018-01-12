Учительнице в США дали 90 лет тюрьмы за секс с учеником

Сурдопедагога из американского штата Вирджиния приговорили к 90 годам заключения за сексуальную связь с 15-летним подростком. Об этом сообщил телеканал Fox 5 в четверг, 11 января.

Аманду Нассер обвинили в растлении ученика школы, в которой она работала. Она также отправляла подростку свои непристойные фотографии и подружилась с его матерью, чтобы встречаться с мальчиком было удобнее. Свидания пара проводила в оборудованной кроватью машине женщины.

Изначально правонарушительнице предъявили обвинения по 18 статьям с максимальным сроком отбывания наказания в 230 лет. По окончательному решению суда ее приговорили к 90 годам тюрьмы с реальным отбыванием срока в 7 лет.

Нассер арестовали с сентябре 2016 года, после того, как полиция обнаружила сотни непристойных сообщений, которые она отправляла школьнику. Сначала она отрицала свою вину, но позже призналась в том, что сексуально домогалась ученика через переписку.

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