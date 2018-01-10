Американскую учительницу обвинили в сексе с ученицей

Учительницу старшей школы из американского города Хэмилтон (штат Огайо) обвинили в сексуальном контакте с ученицей. Об этом сообщает WHIO.

Как утверждает следствие, 30-летняя Хилари Датило, учительница и тренер по волейболу, занималась сексом с ученицей за пределами школы. Ей предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и потворстве правонарушению со стороны несовершеннолетнего.

Датило не признает своей вины. Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Предварительные слушания по ее делу пройдут 8 февраля. Как стало известно изданию, о преступлениях сообщили родители пострадавшей девочки. Школа уже приступила к увольнению преподавателя.

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