Подросток рассказал полиции о сексе с учительницей

В Майами, штат Флорида, учительницу задержали по обвинению в растлении малолетних. Об этом сообщает Fox News.

Валерия Костадони, предположительно, на протяжении двух лет имела сексуальную связь с 17-летним учеником школы, в которой она работала.

Подросток, имя которого не сообщается, рассказал полиции, что секс, в том числе оральный, происходил по обоюдному согласию много раз как в школе, так и у него дома.

Как пишет Miami Herald, полиция узнала о происходящем в октябре 2017 года. Кто именно сообщил о правонарушении, не уточняется. Костадони выпустили под залог 15 тысяч долларов.

В учебном заведении сообщили, что узнали о задержании Костадони из СМИ. Школа помогает властям в расследовании, преподавательницу уволили, передает Local 10 News.

По закону штата Флорида возраст сексуального согласия составляет 18 лет. Нарушителю может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет.

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