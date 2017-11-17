Колумбийская учительница ставила школьникам оценки за секс

Учительница из колумбийского города Медельин угрожала школьникам завалить их на экзамене, если они не будут с ней спать. Об этом сообщает The Daily Mail.

40-летнюю Йокасту М. арестовали после того, как родители одного из школьников нашли в телефоне сына откровенные фотографии педагога.

Женщине грозит до 40 лет тюрьмы. По сведениям издания, преподаватель приглашала подростков в возрасте 16-17 лет к себе домой, где, выдвигая ультиматум, фактически принуждала их к сексу.

Муж Йокасты, узнав о произошедшем, подал на развод. После того как педагог оказалась за решеткой, один из ее бывших учеников выложил в сеть обнаженные фотографии, которые она ему посылала.

Как пишет издание, «одни пользователи в южноамериканских странах писали гневные комментарии в адрес педагога, в то время как другие сообщали, что были бы не прочь оказаться на месте колумбийских школьников».