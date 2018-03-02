На «Пикнике Афиши» выступят Arcade Fire

Организаторы «Пикника Афиши» анонсировали первых артистов фестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 марта.

Хедлайнерами станут группа Arcade Fire, певица Земфира и коллективы Belle & Sebastian и King Gizzard & the Lizard Wizard. Полный лайн-ап будет объявлен позже.

Фестиваль пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» и станет 15-м по счету «Пикником Афиши».

«Пикник Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Blur, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль» и Madness.

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