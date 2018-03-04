Посольство России в Таиланде прокомментировало заявление Насти Рыбки об угрозах

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов заявил, что видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, «выдают желаемое за действительное», рассказывая об угрозах властей Таиланда и их требовании предоставить пароли от личных электронных носителей. Его слова передает РБК.

«Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко "достать" соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — объяснил Соснов.

Дипломат отметил, что российское посольство не занимается вопросами иностранных граждан, перенаправив просьбу прокомментировать задержание Насти Рыбки к представителям Белоруссии, гражданкой которой является Вашукевич. В МИД Белоруссии отметили, что посольство республики во Вьетнаме (и Таиланде по совместительству) занимается отслеживанием ситуации.

«Что касается задержанных россиян, то условия их содержания являются идентичными условиям содержания других иностранных граждан», — добавил Соснов. По его словам, задержанным вместе с Настей Рыбкой россиянам грозит либо штраф, либо депортация, либо тюремное заключение сроком до двух лет с последующей депортацией в Россию. Заседание суда, на котором им изберут меру пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.

«Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — заключил Соснов.

Об угрозах в адрес Кириллова и Вашукевич со стороны властей Таиланда рассказывал знакомый задержанных Павел Юнко. «У них конфисковали телефоны и под предлогом, что сильно побьют в случае отказа, просили дать пароли от телефонов. Пароли они не дали», — отмечал он.

В Таиланде 26 февраля задержали десять секс-инструкторов, среди которых были Алекс Лесли и Настя Рыбка. Они получили известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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