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Германия передумала и решила послать в Афганистан больше солдат

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время в составе миссии альянса по обучению и консультированию местных сил задействованы 963 военнослужащих ФРГ. В будущем их число планируют довести до 1,3 тысячи человек.

Отмечается, что глава Минобороны собирается пойти на такие меры из-за усиления движения «Талибан» (запрещено в России) и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

В настоящее время мандат бундестага разрешает задействовать не более 980 солдат и офицеров.

Помимо Германии, увеличить численность миссии НАТО в Афганистане согласились США и остальные страны. Об этом сообщил в ноябре 2017 года генсек НАТО Йенс Столтенберг. Предполагается, что ее состав возрастет с 13 до 16 тысяч человек.

Изначально Урсула фон дер Ляйен высказывалась против того, чтобы отправлять еще больше солдат бундесвера в Афганистан. Однако позже стало известно, что министр обороны вместе с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем все же поддерживает эту идею.

В 2013 году немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане, в настоящее время они только консультируют и тренируют афганскую армию.

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