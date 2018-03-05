Конор Макгрегор назвал достойным соперником куриный бургер

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор снялся в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King, в которой представил новый куриный сэндвич. Видео размещено на странице компании на видеохостинге YouTube.

«Я наконец нашел соперника, который может задать жару», — заявил боец, жуя острую новинку на борту бизнес-самолета в компании человека в маске, отдалено напоминающей самого Макгрегора.

В октябре 2017 года боец ММА Тони Фергюсон вызвал Макгрегора, обладавшего чемпионским титулом, на бой. При этом американец, не стесняясь в выражениях, обозвал Магрегора «Макнаггетсами» — куриными котлетками одной популярной сети фастфуда.

Также на «куриную» тематику Макгрегору досталось от россиянина Хабиба Нурмагомедова, который в Twitter-переписке прикрепил пиктограмму курицы, намекая на трусость оппонента.

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