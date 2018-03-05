На переселение из ветхого жилья на Ямале потратят до семи миллиардов рублей

Ежегодно на расселение ветхого и аварийного жилья правительство Ямала будет выделять из окружного бюджета по шесть-семь миллиардов рублей, пишет Znak.com со ссылкой на заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

«Нам нужно полностью поменять облик Ямала — на капитальный», — пояснил Кобылкин.

В пресс-службе главы региона изданию уточнили, что речь идет о домах, признанных непригодными для жилья после 2012 года. Их жители получат новые квартиры не позднее 2025 года.

По информации ТАСС, за восемь лет в ЯНАО будут расселены более двух тысяч аварийных домов общей площадью 600 тысяч квадратных метров. К концу 2017 года в регионе уже строилось более 200 тысяч квадратных метров нового жилья.

В сентябре прошлого года Znak.com писал, что с 2010 года жильцы 795 ветхих и аварийных домов на Ямале получили ключи от новых квартир. Всего переселили 15 тысяч ямальцев. Тогда же губернатор говорил, что программа расселения будет продолжена.

Перед запуском программы на Ямале было множество деревянных домов, которые быстро ветшали. Больше всего аварийного жилья в Ноябрьске, Лабытнангах, Новом Уренгое, а также в Тазовском и Пуровском районах.

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