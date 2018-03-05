Албанская певица выбрала для вечеринки не скрывающее наготы платье

Албанская певица Блеона Керети пришла на afterparty «Оскара» в платье с полностью обнаженной грудью, сообщает Mirror.

На вечеринке журнала Vanity Fair после официальной церемонии вручения премии «Оскар» знаменитость появилась в совершенно прозрачном платье с серебристыми блестками. Под него Керети надела только высокие черные трусы, оставив бюст неприкрытым. Экстравагантный наряд звезды дополнил макияж ярко-красной помадой.

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В феврале на премьеру фильма «Красный воробей» Дженнифер Лоуренс пришла в полупрозрачном топе с высоким воротом и в объемной черной юбке. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница «Оскара» поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.

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