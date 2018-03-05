Музыканты группы Oasis пробрались к соседке, обокрали ее и нагадили в ванну

Британский музыкант Ноэл Галлахер, бывший участник группы Oasis, извинился перед соседкой за то, что они с братом Лиамом испортили ей ванну. Об этом он заявил в Instagram.

«Виноваты. Мы думали, это дом Ричарда Мэдли. А это был дом Глэдис. Без обид», — написал Галлахер. Он опубликовал газетную вырезку, в которой женщина по имени Глэдис Томлисон обвиняет братьев в том, что они пробрались к ней в дом незаконным путем.

По ее словам, инцидент произошел в 1989 году. Она заявила, что музыканты украли у нее видеокассеты и другие безделушки, а также нагадили в старинную ванну.

Ранее похожие обвинения артистам предъявил их сосед — телеведущий Ричард Мэдли. Он отмечал, что братья признали свою вину перед ним.

Группа Oasis была образована в 1991 году. Помимо Ноэла и Лиама Галлахеров, среди ее участников были в разное время Пол Артур, Алан Уайт, Тони Маккэролл и другие музыканты.

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