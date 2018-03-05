Пышная азиатская модель собралась похудеть и испугалась огорчить фанатов

Азиатская модель plus-size Ванг Чи (Wang Chi) решила похудеть, но боится расстроить фанатов. Об этом сообщает BBC News.

Китаянка — одна из немногих моделей размера плюс из азиатских стран. 25-летняя девушка не только снимается для модных журналов, но и борется за права женщин.

По словам модели, к ней часто подходят на улицах и высказывают неодобрение. «Всегда надо быть готовой, что к тебе кто-то внезапно подойдет и скажет, что тебе срочно нужно похудеть», — пожаловалась девушка. Она считает, что такие люди просто самоутверждаются за чужой счет и «заставляют полных людей чувствовать себя бессильными».

Однако из-за проблем со здоровьем модель все же решилась сбросить вес, так как не хочет стать обузой для семьи из-за возможных болезней. Но девушка переживает, что расстроит этим решением фанатов, которые могут счесть это предательством. Тем не менее, она считает, что постоянные съемки «в разном весе» утешат их и докажут, что «люди могут быть прекрасны, если носят любой размер».

В октябре 2016 года сообщалось о том, что плюс-сайз модели Рози Меркадо начали поступать письма с пожеланиями самоубийства. Разъяренные поклонники не смогли простить, что девушка сбросила больше 108 килограммов.

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